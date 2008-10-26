В Беларуси – день автомобилиста и дорожника

Этот праздник отмечают еще со времен Советского союза. Ежегодно количество личных авто в нашей стране увеличивается на 6 процентов. В дорожной отрасли республики трудятся более 37-ми тысяч специалистов – это не только водители, но и ремонтные рабочие, инженерно-технические работники и руководители автотранспортных предприятий. Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. В Беларуси День автомобилиста учреждён указом Президента в 96-ом году и традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.