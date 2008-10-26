Прямой эфир

В Беларуси – день автомобилиста и дорожника

26 октября 2008 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этот праздник отмечают еще со времен Советского союза. Ежегодно количество личных авто в нашей стране увеличивается на 6 процентов. В дорожной отрасли республики трудятся более 37-ми тысяч специалистов – это не только водители, но и ремонтные рабочие, инженерно-технические работники и руководители автотранспортных предприятий. Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. В Беларуси День автомобилиста учреждён указом Президента в 96-ом году и традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2008 14:14

Конкурс жестовой песни проходит на этих выходных в Гомеле

26 октября 2008 14:02

Белорусы стали чемпионами мира по спортивным танцам на инвалидных колясках

25 октября 2008 16:54

Завершился визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Алексия II