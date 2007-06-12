В Беларуси дан старт централизованному тестированию

Проверить свои знания по белорусскому языку предстоит более 87 тысячам абитуриентам.

Всего в нынешнем году на ЦТ зарегистрировалось почти 560 тысяч человек. Те, кто по уважительным причинам, не смог придти сегодня, сделают это в резервный день - 4 июля. Регистрация пройдёт с 25 по 30 июня. В отличие от основного периода, резервное тестирование пройдёт только в Минске - в Белгосуниверситете - и сразу по всем предметам.

А в Витебске сегодня стартует республиканская спартакиада среди школьников - 2007. Состязания соберут около 2,5 тыс. ребят из всех областей республики и Минска. Командам предстоит выступить в 18 видах спорта, при этом соревнования по самбо будут проводиться в Орше, по дзюдо - в Полоцке, спортсменов по спортивной гимнастике примет Новополоцк, а в Оршанском районе пройдет гонка по велоспорту.