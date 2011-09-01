В Беларуси чаще всего разводятся семейные пары, прожившие в браке 5-9 лет

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в информационном центре Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) «Мир семи миллиардов».

Среди расторгнутых браков наибольший удельный вес (43,5% мужчин и 44% женщин) приходится на возраст 25-34 года.



Сельские семьи более устойчивы, чем городские. Так, в 2010 году на 1 тыс. горожан приходилось 4,5 развода, в сельской местности - 2,1 развода.



Белорусские женихи и невесты становятся старше - такова общеевропейская традиция. Средний возраст вступления в первый брак для белорусок считается низким, если женщина вступает в брак до 21 года, средним - в 21-23 года, высоким - в 24 и более лет. В прошлом году средний возраст невесты, впервые вступающей в брак, составил 24,4 года, жениха - 26,5 года.



Из общего числа новых семейных союзов в 2010 году 75% мужчин и столько же женщин впервые зарегистрировали брак. Каждый четвертый обмен обручальными кольцами был повторным как для мужчин, так и для женщин.