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В Беларуси будут вручать 5 премий Президента «За духовное возрождение»

17 июля 2009 07:33
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А также, 10 специальных премий деятелям культуры и искусства. Такой Указ подписал глава государства.Премию «За духовное возрождение» присуждают ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства и активную деятельность в гуманитарной области по сбережению и приумножению национального культурного достояния. Специальная премия главы государства деятелям культуры и искусства также присуждается ежегодно. Эти премии, по традиции вручают лауреатам в день православного Рождества.
# общество

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