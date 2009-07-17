В Беларуси будут вручать 5 премий Президента «За духовное возрождение»

А также, 10 специальных премий деятелям культуры и искусства. Такой Указ подписал глава государства.Премию «За духовное возрождение» присуждают ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства и активную деятельность в гуманитарной области по сбережению и приумножению национального культурного достояния. Специальная премия главы государства деятелям культуры и искусства также присуждается ежегодно. Эти премии, по традиции вручают лауреатам в день православного Рождества.