В Беларуси будут усилены меры соцзащиты

Новости Беларуси. Поправки в закон о занятости приняли белорусские депутаты в первом чтении.

Предусмотрено повышение стипендии тем, кто направлен на профессиональное обучение. В зависимости от конкретных обстоятельств выплаты будут от двух до восьми базовых величин. Этот норматив сейчас – 35 тысяч.

Законопроект содержит и положения о поддержке неработающих матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. У них есть возможность получить специальность за счет государства.

Также обсуждались меры по созданию условий труда в связи с возможной трудовой миграцией и началом действия с нового года единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Человек всегда выбирает там, где лучше. Сегодня задача – создать в стране такие условия, чтобы человеку было неинтересно уезжать. Сегодня это вопрос заработных плат.

Если сегодня данный специалист, данный человек интересен нанимателю и он важен для данного предприятия, то в реальном секторе экономики сегодня гибкие системы оплаты труда. Наниматель всегда может заинтересовать человека, который необходим.