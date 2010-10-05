В Беларуси будут шире использоваться нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, а также уголь

В правительстве обсуждают проект развития белорусской энергетики до 2015 года. Госпрограмма предусматривает, что с помощью модернизации и передовых технологий повысится надежность и эффективность работы энергосистемы страны.

Также запланировано, что пройдет обновление основных фондов энергосистемы. При этом топливно-энергетический баланс предлагается максимально диверсифицировать. Это значит, что будут шире использоваться нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, а также уголь.

Кроме этого, ожидается снижение затрат на производство, транспорт и использование тепловой и электрической энергии. Также будут реализованы новые трансграничные электросетевые проекты, развитие получит экспорт электроэнергии. Особое внимание уделят повышению энергоэффективности производства электрической и тепловой энергии. В частности, продолжатся работы по реконструкции ряда электростанций с применением новых технологий. Например, на Лукомльской и Березовской ГРЭС построят крупные парогазовые энергоблоки мощностью 400 МВт. А в Зельве к 2015 году появится угольная электростанция с двумя энергоблоками.



Беларусь считает перспективным сотрудничество с Германией в энергетической области. Прежде всего это касается альтернативных источников. Германия владеет передовыми технологиями и уже имеются конкретные результаты взаимовыгодной кооперации в этой сфере.

Некоторые из них будут обсуждать пятого октября в Минске на открытии Дней немецкой науки. В программе – презентации наиболее успешных совместных научных проектов. В Национальной академии наук Беларуси встретятся представители инновационных центров и научных структур Беларуси и Германии.