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В Беларуси будут готовить специалистов для реализации космических программ

05 ноября 2008 17:52
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Приток новых кадров требует скорый запуск отечественного спутника, намеченный на конец 2009-го – начало 2010 года.

Центр управления полетами белорусского космического аппарата разместится в Беларуси. Новый спутник будет более маневренным и легче по весу по сравнению с предыдущим. По предварительным данным, вес космического аппарата будет около 400 килограммов. Новый белорусский спутник обеспечит двухметровое разрешение снимков поверхности.

Как отметили специалисты объединенного института информатики национальной академии наук, в Беларуси также рассматривается возможность создания Национального космического агентства. Пока же наши ученые участвуют в программах Союзного государства.

# общество

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