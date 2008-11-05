В Беларуси будут готовить специалистов для реализации космических программ

Приток новых кадров требует скорый запуск отечественного спутника, намеченный на конец 2009-го – начало 2010 года.

Центр управления полетами белорусского космического аппарата разместится в Беларуси. Новый спутник будет более маневренным и легче по весу по сравнению с предыдущим. По предварительным данным, вес космического аппарата будет около 400 килограммов. Новый белорусский спутник обеспечит двухметровое разрешение снимков поверхности.

Как отметили специалисты объединенного института информатики национальной академии наук, в Беларуси также рассматривается возможность создания Национального космического агентства. Пока же наши ученые участвуют в программах Союзного государства.

