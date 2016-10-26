В Беларуси будут добывать уникальный белок из молока трансгенных коз

Новости Беларуси. В академии наук Беларуси 26 октября открывается лаборатория по выделению и очистке человеческого лактоферрина из молока трансгенных коз. Новый участок появится в Институте микробиологии.

В рамках программы Союзного государства совместными усилиями белорусских и российских ученых впервые в мире созданы стада уникальных животных.

Внедрив в ДНК коз ген белка человека получили стадо рогатых, в молоке которых этого вещества продуцируется больше, чем в женском.

Лактоферрин используется при производстве биологически активных добавок, детского и диетического питания, фармацевтической и косметической продукции. Каждый грамм этого вещества на вес золота. Его стоимость на мировом рынке доходит до нескольких тысяч долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.