В Беларуси будет выпущена первая электронная энциклопедия

Международная книжная ярмарка продолжает работу в Минске. Форум собрал в Год книги издателей из 20 стран и более 600 экспонентов. Для посетителей подготовлена интересная программа. У всех стендов проходят презентации новых книг, автограф-сессии, встречи с литераторами.

Издатели из разных стран сегодня обсуждали выпуск энциклопедий. Опытом поделились гости из Венесуэлы, Литвы и Азербайджана.

Новинку готовят и белорусы. В ближайшее время компьютерные пользователи смогут полистать и почитать первую электронную энциклопедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Адамушко, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

Сегодня в издательстве «Энциклопедия» готовится к изданию тоже, я считаю, такое раритетное издание, как «Современная белорусская геральдика». И у нас в планах, с нашими коллегами из Энциклопедии, сделать раритеты по наиболее известным родам Беларуси.

Римантас Карецкас, директор издательского центра науки и энциклопедий (Литва):

Интересно то, что «Белкартография» выиграла тендер и делаем нам карты для литовской энциклопедии.