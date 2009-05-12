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В Беларуси будет введена балльная система оценки нарушений ПДД

12 мая 2009 14:58
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Система будет введена в начале следующего года. Ее разработка уже находится в конечной стадии. Безопасность дорожного движения обсуждают в Минске специалисты из 11-ти стран. Правоохранители обмениваются опытом и новыми предложениями в этой сфере. Так, в МВД Беларуси считают, что конфискация автомобилей у водителей, которые дважды в течении года задерживались в нетрезвом состоянии, будет действенной мерой. Такое предложение ведомство направило в Генпрокуратуру.
# общество

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