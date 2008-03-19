В Беларуси будет реализован совместный проект с ООН по борьбе с туберкулезом

Он рассчитан на 5 лет и финансируется Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Одно из главных направлений работы - своевременная диагностика и успешное лечение заболеваний. Для этого предусмотрено укрепление Национальной референс-лаборатории, оснащение медучреждений современным оборудованием. Помощь также получат представители наиболее уязвимых слоев населения, заключенные, медперсонал. Уже к 2012 году заболеваемость туберкулезом в Беларуси планируют снизить до 49 случаев на 100 тысяч населения.