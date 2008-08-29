В Беларуси будет принята госпрограмма по противодействию наркоторговле на ближайшие 5 лет

Об этом сообщил в Минске начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД нашей страны Александр Гаврилов.

Инициировало разработку проекта Министерство внутренних дел. В настоящее время проект подготовлен и проходит согласование. Его цель – прежде всего в улучшении координации усилий всех госорганов в противодействии наркоторговле. КГБ Беларуси в текущем году возбудил 69 уголовных дел по фактам наркоторговли.

Законодательство в сфере противодействия наркоторговле планируют унифицировать Беларусь и Россия. В настоящее время не все вопросы в этой сфере урегулированы. Это касается и классификаций наркосодержащих препаратов. Уже в сентябре в нашу страну прибудут российские эксперты, в том числе представители Минздрава.