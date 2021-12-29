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В Беларуси более 3,6 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса

29 декабря 2021 06:22
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Новости Беларуси. В Беларуси более 3 миллионов 600 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав поделился последней статистикой по ходу прививочной кампании.  

В Беларуси более 3,6 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса-1

Напомним, с 27 декабря в Беларуси начали прививать также и несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». Одну дозу вакцины получили уже более 130 подростков.  

Уже вакцинируют и детей. Рассказываем, что на коронавирусной повестке в Беларуси.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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