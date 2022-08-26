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В Беларуси аграрии собрали уже 7 миллионов 366 тысяч тонн зерна

26 августа 2022 07:23
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Новости Беларуси. Вес общереспубликанского каравая составляет 7 миллионов 366 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси аграрии собрали уже 7 миллионов 366 тысяч тонн зерна-1

В Беларуси стартовала уборка проса и гречихи. А зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 90 % площадей. Жатва завершилась в Брестской области. В Витебской области убрано более 80 %, в Гомельской – свыше 92 %, почти такой же результат в Гродненском регионе, к 90 % приближаются в Могилевской области. И почти 93 % в Минском регионе. Как видим, жатва близится к завершению. Довольны аграрии и урожайностью. Средний показатель составляет 37,2 центнера с гектара.  

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# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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