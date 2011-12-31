В Беларуси 2012 год объявлен Годом книги. Он пройдет под знаком всеобщей эрудиции, интеллекта и самообразования

Новости Беларуси. Такое решение принял глава государства в целях повышения роли книги и чтения в современном обществе, воспитания у молодого поколения любви к художественному слову. Президент поручил Совету Министров утвердить республиканский план мероприятий по проведению этого года.

Как минимум три часа в день Диана проводит за книгой. Она находит в этом не только увлечение, но и пользу. Будущий психолог заметила, что современные технологии – хорошо, но печатные книги – еще то подспорье.

Диана Щегловская, студентка:

Настоящую книгу ничто не заменит, потому что когда ты держишь ее в руках, листаешь, имеешь возможность ее пересмотреть. Мне кажется, больше получаешь каких-то положительных эмоций.

В Национальной библиотеке, которая давно стала символом современной Беларуси, царит особая атмосфера. Ежедневно здесь сотни читателей. Вот и Алексей, приехав на каникулы из России, решил подыскать нужные издания.

Алексей Мокин, студент (Россия):

Довольно неудобно читать с экрана компьютера. Гораздо приятнее взять книгу, полистать ее.

Библиотека у вас хорошая, книги себя здесь чувствуют уютно.

Президент не раз признавался, что для него нет ничего ценнее книги. Об этом шла речь и на последней встрече с писателями. Так в диалоге и возникла идея объявить 2012-й Годом книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель правления Союза писателей Беларуси:

Появился целый ряд достаточно перспективных, молодых авторов. Конечно, появление в свет их произведений тоже положительно скажется на имидже Года книги.

В настоящее время в стране издается примерно четыре книги в расчете на одного жителя. Это как во Франции или Германии.

Гордое звание самой читающей страны носил когда-то Советский Союз. В свое время наши родители стояли ночами в очередях, чтобы за талон купить литературу. Книга не забыта и сегодня.

Елена Долгополова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Объявление Года книги – это очень важный шаг для того, чтобы каждый человек в нашей стране обладал определенным уровнем эрудиции, грамотности, становился глубоким и профессиональным специалистом.

2012-й хоть и объявлен Годом книги, но книгами как таковыми дело не ограничится. Это время пройдет под знаком всеобщей эрудиции, интеллекта и самообразования. Ведь читать – значит думать.