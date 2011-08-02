В Беларуси 2 августа отмечается День десантников

2 августа 1930 года на учениях вблизи Воронежа впервые в истории советских Вооруженных Сил был выброшен воздушный десант. Эта дата и стала рождением крылатой гвардии.

Особая страница в истории белорусских Воздушно-десантных войск - участие 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии и 334-го отдельного отряда спецназначения в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Правопреемником боевых традиций воздушно-десантных войск стали мобильные силы Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это самый молодой род войск белорусской армии. Помимо бронемашин, у десанта сегодня на вооружении самая современная техника и спецсредства. И в мирное время «Голубые береты» остаются элитой.