В Беларусь возвращаются аномальные морозы – до минус 30

Уже ближайшей ночью мороз начнет усиливаться, а уже к середине следующей недели синоптики говорят даже о минус 25-30 мороза.

Но это ночью, днем будет все же комфортней – около 10 ниже нуля. Снега в феврале будет больше – хотя уже в эти дни в некоторых районах Беларуси высота покрова достигает полуметра. Немногим меньше и толщина льда на реках и озерах.

Снегопады и временная оттепель этой недели только усугубят обстановку. Синоптики прогнозируют сильную гололедицу. Витебская и Могилевская области первыми столкнутся со стихией уже этой ночью. А к выходным под властью циклона окажется вся республика. Так что автомобилистам придется снизить скорость, а пешеходам – одеться потеплее.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Белгидрометеоцентра:

– В выходные дни, усилит свое влияние Сибирский антициклон, на нашу территорию вновь начнет поступать холодный воздух и ожидается понижение температуры воздуха. В субботу в ночные часы прогнозируется минус 6-13, а по восточной половине страны до минус 20. Дневная температура будет от мину 4 до минус 11. В воскресение ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. По предварительному прогнозу, в первой половине февраля сохранится по настоящему зимняя погода.