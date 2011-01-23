В Беларусь вернулась зима. Уже сегодня ночью в Витебской области столбик термометра опустится до минус 20

После оттепели в Беларусь вернулась зима. Столбик термометра опустился вниз, а снегопады вновь добавили работы дорожным и коммунальным службам. Только в Минске за два дня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Столичные проспекты и улицы за минувшие сутки расчищали более 800 спецмашин. На полигоны вывезли 12 тысяч кубометров снега. На дороги высыпали более тысячи кубометров противогололедной смеси и свыше 300 тонн соли.

И как отмечают дорожные инспекторы, обстановка на автотрассах стабилизировалась. Если за предыдущие сутки снегопады увеличили число аварий в разы, то сегодня ситуация в городе спокойная.

Андрей Зеленко, старший инспектор Центрального РУВД Минска:

Ситуация нормальная, проезжая часть удовлетворительная.

На МКАД произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Джета не справился с управлением. Выехал за пределы проезжей части – опрокинулся. В результате опрокидывания два человека доставлены в больницу. Получили легкие телесные повреждения. На водителя составлен административный протокол.

Снег и мороз синоптики обещают и в ближайшие дни. Подует северный ветер. Температура воздуха будет от минус пяти на юге республики до минус 16 на севере. Уже сегодня ночью в Витебской области столбик термометра опустится до минус 20, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».