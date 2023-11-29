В Беларусь пришёл снежный циклон – на большей части территории страны ожидается метель

Снежный циклон пришел в Беларусь. По прогнозам синоптиков, 29 ноября на большей части территории страны ожидается метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разбег температур от семи градусов мороза по северу до плюс двух по востоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС предупреждают, возможно, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также риск возникновения ДТП. На дорогах скользко, их обрабатывают специальными средствами, но пешеходам и водителям все же советуют быть острожными. Сильный ветер также может привести к падению деревьев и обрушению слабо укрепленных конструкций. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Так что, зима окончательно вступает в свои права.