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В Беларусь пришли заморозки, ночью ожидается до -3 градусов

07 октября 2021 06:13
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Новости Беларуси. В Беларусь приходят первые октябрьские заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларусь пришли заморозки, ночью ожидается до -3 градусов -1

И хотя днем погода позволит насладиться настоящей золотой осенью, ночью жителей северных регионов ожидает минус: от 0 до -3 °C. А вот настоящие холода в стране, судя по прогнозам синоптиков, проявят себя еще нескоро: до конца месяца дневная температура будет положительной.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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