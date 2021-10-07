В Беларусь пришли заморозки, ночью ожидается до -3 градусов

И хотя днем погода позволит насладиться настоящей золотой осенью, ночью жителей северных регионов ожидает минус: от 0 до -3 °C. А вот настоящие холода в стране, судя по прогнозам синоптиков, проявят себя еще нескоро: до конца месяца дневная температура будет положительной.