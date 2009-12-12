В Беларусь пришла настоящая зима

В предстоящие дни синоптики обещают дальнейшее понижение температуры.

Уже предстоящей ночью по республике столбик термометра опустится до -12. В понедельник на фоне минусовой температуры пойдёт снег.

На следующей неделе мороз укрепит свои позиции — температура вновь понизится. К нам придёт холодный арктический воздух. Ночью при прояснениях температура будет понижаться до -20. Днём по стране – до -13. Обильных снегопадов не ожидается, однако местами — кратковременный снег. В целом эта зима, по мнению синоптиков, всё же должна стать настоящей — с морозом и снегом.

Наиболее заметный показатель прихода зимы — поведение животных. Резкое похолодание и снегопады заставили бурых медведей в лесах срочно залечь в спячку. Из-за потепления климата белорусские мишки уже привыкли делать это в декабре. Еще десять лет назад в это время они уже давно спали в своих берлогах, говорят специалисты.