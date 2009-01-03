В Беларусь пришел снегопад

Дорожным службам и инспекторам ГАИ он добавил хлопот. А вот детям устроил настоящий праздник.

Любые городские склоны, покрытые снегом, мгновенно превратились в импровизированные горки. Так, в столичный Микрорайон Зеленый луг прокатиться по крутым склонам приехали даже из других уголков Минска. С высоты съезжают кто на чем – фантазии нет предела. В ход идут и картонки, и надувные круги, и санки. Итог один – восторг и отличное настроение.

Однако, с зимними забавами стоит быть поосторожней. Уже завтра синоптики прогнозируют понижение температуры. Ночью в некоторых северных районах страны столбик термометра может опуститься до 20-ти мороза. А в ночь с 5-го на 6-е января местами по республике похолодает и до 23-х градусов.