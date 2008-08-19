Прямой эфир

В Беларусь прибыли участники международного католического Крестного хода

19 августа 2008 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Началось шествие паломников в польском Белостоке. 270 верующих в 16-й раз отправились в многодневное пешее путешествие в Вильнюсский собор. На территории Беларуси в Гродненской области к ним присоединились около 400-от белорусских католиков. Протяженность маршрута по Принеманскому региону более 100 километров. Финалом непростого путешествия станут многодневные торжества в честь самой почитаемой в Европе католической иконы "Матери Божей Милосердие" в Вильнюсе 25 августа.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 августа 2008 07:51

В Афганистане отмечают День независимости

19 августа 2008 07:48

Официальная делегация японского города Сендай посетит Минск

19 августа 2008 07:47

С сегодняшнего дня можно есть плоды, выращенные в саду