В Беларусь прибыли участники международного католического Крестного хода

Началось шествие паломников в польском Белостоке. 270 верующих в 16-й раз отправились в многодневное пешее путешествие в Вильнюсский собор. На территории Беларуси в Гродненской области к ним присоединились около 400-от белорусских католиков. Протяженность маршрута по Принеманскому региону более 100 километров. Финалом непростого путешествия станут многодневные торжества в честь самой почитаемой в Европе католической иконы "Матери Божей Милосердие" в Вильнюсе 25 августа.