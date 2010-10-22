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В Беларусь прибыли ректоры 25 крупнейших китайских вузов

22 октября 2010 06:19
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Они намерены изучить белорусскую систему образования и одновременно поделиться своим опытом.

Речь пойдет и о возможных стажировках специалистов в обеих странах. Всё, о чем белорусским и китайским преподавателям удастся договориться, будет закреплено в официальных документах:

Ван Бинти, глава делегации руководителей университетов Китайской Народной Республики:
Между Министерствами образования наших стран уже подписано много соглашений о сотрудничестве. И нам действительно есть чему у вас поучиться. Все члены нашей делегации в Беларуси впервые. И нынешний визит, я уверен, будет содействовать развитию контактов и отличных партнерских отношений между вузами наших стран.

Федор Понтелеенко, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Планируется, что ректоры посетят наш университет, познакомятся с постановкой учебного процесса научных исследований. Затем они посетят целый ряд университетов Беларуси. То есть график достаточно насыщенный.

# общество # Беларусь-Китай # Образование

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