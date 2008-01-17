В Беларусь прибыла делегация МЧС Азербайджана

"Беларусь заинтересована в использовании опыта Азербайджана в сфере радиационной безопасности", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с руководителем МЧС прикаспийской страны.

Кямаладдин Гейдаров поблагодарил белорусское правительство за предоставленную возможность обучения азербайджанских студентов-спасателей в Беларуси. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве стран в строительной сфере, в частности, в приобретении белорусских стройматериалов.



В программе запланировано посещение Командно-инженерного института МЧС, Республиканского отряда спецназначения и ряда других учреждений. 19 января у здания Национальной библиотеки азербайджанские курсанты, которые проходят обучение в Командно-инженерном институте МЧС Беларуси, торжественно примут присягу.