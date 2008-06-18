В Беларусь прибыл Госсекретарь Папы Римского Бенедикта 16-го кардинал Тарчизио Бертонэ

Его самолет приземлился в Национальном аэропорту около часа назад. Нашу страну он посетит впервые.

Кардинал побывает в Минске, Пинске и Гродно. Он встретится с верующими, членами Конференции Католических Епископов в Беларуси, посетит костёл Святых Симона и Елены, а также освятит камень строящегося храма святого Иоанна Крестителя в Серебрянке. Тарчизио Бертоне прочитает лекцию студентам БГУ, а в день начала Великой Отечественной возложит цветы к памятнику на площади Победы.

Визит кардинала Бертоне - событие знаковое не только для концессии. Но и для государства в целом. Ведь в Беларуси римско-католическая церковь вторая по числу верующих. В республике зарегистрировано более 400 римско-католических общин. Реализуется ряд совместных гуманитарных проектов церкви и государства. Ежегодно в Витебске проводится научно-практическая конференция, а в Могилеве религиозный фестиваль "Магутны Божа". Многие католические храмы в Беларуси являются памятниками архитектуры и представляют интерес для иностранных туристов.

