В Беларусь прибыл главный символ Рождества – "Вифлеемский огонь"

Символ света, зажжённый в пещере, где по преданию родился Иисус Христос, привезли из Польши. Первыми христианскую святыню встретили верующие Гродно. Впервые идея передавать огонь верующим из разных стран родилась 20 лет назад в Австрии. Оттуда символ Рождества разъехался по всей Европе. В Беларусь Вифлеемский огонь вот уже несколько лет подряд привозят гродненские скауты. Завтра частичка Вифлеемского огня отправится во все областные центры.