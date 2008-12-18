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В Беларусь прибыл главный символ Рождества – "Вифлеемский огонь"

18 декабря 2008 18:07
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Символ света, зажжённый в пещере, где по преданию родился Иисус Христос, привезли из Польши. Первыми христианскую святыню встретили верующие Гродно. Впервые идея передавать огонь верующим из разных стран родилась 20 лет назад в Австрии. Оттуда символ Рождества разъехался по всей Европе. В Беларусь Вифлеемский огонь вот уже несколько лет подряд привозят гродненские скауты. Завтра частичка Вифлеемского огня отправится во все областные центры.
# общество

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