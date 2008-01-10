В Беларусь прибудет главный православный иерарх Черногории

На Рождественском вечере 11 января состоится вручение Митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию диплома почетного доктора Института теологии БГУ.Во время визита Владыка Амфилохий посетит часовню святого пророка Илии, минский Дом милосердия и ВсехСвятский приход, Свято-Духов кафедральный собор и другие культовые объекты Белорусской православной церкви. В храме Преподобной Евфросинии Полоцкой в Минске Митрополит примет участие в Божественной литургии, по окончании которой Владыка Филарет вручит представителю братской церкви орден имени святителя Кирилла Туровского I степени.