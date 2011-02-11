В Беларусь из Германии экстрадирован гомельский наркобарон, скрывавшийся от правосудия несколько лет

Задержали Михаила Толкачева в Дюсельдорфе. История же этого дела началась еще шесть лет назад. Тогда Михаил Толкачев жил в Голландии и при помощи родственников пытался организовать канал по переправке кокаина. Беларусь объявила его в международный розыск.

Наркобарон был пойман немецкими полицейскими. Сейчас он уже находится в гомельском СИЗО.

Несколько лет понадобилось следователям, чтобы основной подозреваемый в так называемом деле «Полкило кокаина» сел на скамью подсудимых. Когда в Гомеле сотрудниками КГБ были задержаны с поличным трое наркоторговцев, выяснилось, что следы контрабанды ведут к некоему Михаилу Толкачеву. И если арестованные гомельчане получили сроки по 9 и 11 лет, то белорус Михаил оставался на свободе, поскольку жил на тот момент в Голландии.

Документы о его наркодеятельности направили в Интерпол. Колесящего по Европе кокаинового барона поймали немецкие полицейские. Отсидев некоторое время в германской тюрьме, Михаил был экстрадирован в Беларусь.

Светлана Крицына, пресс-секретарь УКГБ по Гомельской области:

В соответствии с уголовным законодательством, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 13 лет лишения свободы.

Вот это конкретное дело является примером международного сотрудничества. В данном случае, борьба с незаконным оборот наркотиков ведется всеми государствами.

И в этом смысле договоренности у нас имеются с очень многими странами. В этой области мы, прежде всего, хорошие партнеры. Беларусь имеет самую приличную репутацию по противодействию распространению наркотиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Особенно часто это отмечают в ЕС и с удовольствием с нами сотрудничают.

Понятно, что географическое положение между Европой и Азией более чем привлекает наркокурьеров-транзитеров. К чести отечественных правоохранителей нелегальный трафик в обе стороны максимально блокируется. За прошлой год, например, силами правоохранителей выявлено 4,5 тысячи наркопреступлений. Изъято почти 400 килограммов запрещенных веществ.

Александр Гаврилов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

С каждым годом количество перекрытых каналов увеличивается. В прошлом году нами было выявлено 49 каналов транзита наркотических средств и психотропных веществ.

В сентябре прошлого года был ликвидирован самый крупный канал за всю историю республики – это около 28 кг героина.

Наша страна – участница всех конвенций ООН в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В том числе, в рамках СНГ и ОДКБ.

Кстати, противодействие наркотрафику было главной темой ноябрьского заседания Организации договора о коллективной безопасности. В ближайшие годы противодействие распространению запрещенных веществ в Беларуси будет только усиливаться.

Сейчас обвиняемый в контрабанде наркотиков Михаил Толкачев находится в гомельском СИЗО, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С ним проводятся следственные действия. У правоохранителей накопилась масса вопросов к экстрадированному. Не исключено, что в ближайшее время выяснятся новые обстоятельства из жизни наркоторговцев.