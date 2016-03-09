В Беларусь идет похолодание

Новости Беларуси. Весна в Беларусь, похоже, пришла ненадолго и уже в конце недели в стране похолодает.

Завтра, 10 марта, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах туман. Днем будет до 12 тепла.

В пятницу, 11 марта, ожидаются кратковременные дожди. Возможен туман. Температура ночью - минус 1 - плюс 5, днем - до плюс 10.

В субботу, 12 марта, местами пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура ночью - минус 2-5, днем от плюс 1 по северу до 8 градусов тепла по югу.

Уже в воскресенье антициклон и северо-восточный ветер принесут похолодание.

13 марта пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура ночью - минус 5 - плюс 2 градуса, днем - 0 - плюс 5.

В понедельник, 14 марта, температура ночью - минус 1-7, при прояснениях до минус 9 градусов, днем - от 0 до плюс 6.

Между тем, весна уже установила первые температурные рекорды. 8 марта в Мозыре было плюс 16 градусов.