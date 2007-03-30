В Беларусь идет циклон

С 3 апреля в Беларуси начнется похолодание. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

Нынешний март оказался самым теплым за более чем столетний период наблюдений за погодой. Среднемесячная температура окажется на 6-9 градусов теплее обычного. Однако температура воздуха ночью достигнет отметки -1, днем - +10. К середине недели еще больше похолодает. Ночью температура может понизиться до -7. А днем - от 1 до 6 градусов тепла.

Ожидаемое на следующей неделе похолодание, большинству садов не угрожает, отмечают аграрии. Активная вегетация плодовых деревьев еще не началась. Заморозки более опасны в период цветения яблонь и других плодовых деревьев. Не опасны предстоящие заморозки и для ягодников. В целом коллективные сады в республике перезимовали неплохо. И сейчас в белорусских садах начались массовые весенние работы.