В Беларусь доставлена швейцарская «городская электричка» бизнес-класса

Электропоезд заказала Белорусская железная дорога. Под руководством швейцарских специалистов в Барановичах электричку подготовят к эксплуатации. Затем она отправится на испытания в Минск. В марте в Беларусь прибудут еще два электропоезда. Уже через полгода свяжет Минск со Ждановичами, а в перспективе и с ближайшей пригородной зоной.

Швейцарский поезд из Европы в Беларусь привезли по автомобильным дорогам. 30-метровую электричку сняли с колес и погрузили на четыре тягача. Еще два большегруза привезли необходимые комплектующие.

Томас Линхард, коммерческий директор иностранной компании:

Мы поставляем свои поезда в разные страны: много идет на восток и в Африку. Поэтому накоплен большой опыт транспортировки этих грузов.

Если ширина колеи в стране заказчика такая же, как и у нас, есть возможность пустить поезда своим ходом. Если ширина колеи разная, то везем автотранспортом.

По узким европейским дорогам автоколонна двигалась только ночью. Скорость не превышала и 40 километров в час. Груз крупногабаритный, поэтому и условия транспортировки соответствующие. Конечной точкой для большегрузов станет город Барановичи. Здесь поезд поставят на колеса и отправят в Минск.

Петер Хойзер, представитель компании грузоперевозчика:

Нам приходилось двигаться действительно медленно, чтобы вписаться во все повороты. А белорусские дороги очень подходят для таких грузов. Они намного шире, чем те дороги, по которым мы ездим в Швейцарии или Германии.

Всего в Беларусь поставят 10 подобных экспрессов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шесть из них будут работать в Минске, четыре курсировать между столицей и городами спутниками. Стоимость одной электрички бизнесс-класса – около шести миллионов евро. Проект пилотный и по-своему уникальный для Беларуси.

Владимир Ожигин, начальник службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:

Это поезд, который соответствует всем европейским нормам по обеспечению удобства пассажиров: это и скоростное передвижение, и комфорт соответствующий в вагонах электропоезда.

Он предназначен для перевозки пассажиров со скоростью до 160 км в час.

Подобные логистические проекты еще раз подчеркивают тот факт, что по дорогам Беларуси, одной из основных транзитных стран евразийского континента, можно везти практически любой груз. Это удобно, быстро, а главное, безопасно.

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