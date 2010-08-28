В Барановичах установили памятники летчикам, погибшим в Польше в 2009 году

Тогда во время международного авиа-шоу в Радоме белорусы Александр Морфицкий и Александр Журавлевич увели теряющий высоту самолет от зрительских трибун и жилых домов. Это стоило пилотам жизни. Сегодня почтить память офицеров пришли их родные, коллеги и друзья.

Вспоминать о двух Александрах, Журавлевиче и Морфицком, начали с молитвы. Утром в местном храме «Покрова пресвятой Богородицы» в честь погибших летчиков прошло богослужение. В течение часа родственники, друзья и коллеги ставили свечи и молились за их упокой.

28 августа, в годовщину трагедии, память о них возвели в граните. Поминальный митинг на кладбище начался с минуты молчания. Затем к подножию могил под звуки военного оркестра возложили венки и цветы.

Памятника два, но за один подвиг. Он, по сути, объединил Беларусь и Польшу. Поэтому на траурной церемонии вооруженные силы двух стран стояли плечом к плечу. Как и священники обоих конфессий. Памятные плиты окропили святой водой.

Как это было, говорят до сих пор. Авиакатастрофа произошла на одиннадцатом международном авиасалоне в польском Радоме. Во время выполнения фигур высшего пилотажа, белорусский самолет Су-27 резко потерял высоту.

Машина рухнула далеко от зрительских трибун, в двух километрах от аэродрома и буквально в ста метрах от населенного пункта Маленчин. Если бы белорусские пилоты катапультировались, то самолет упал бы на жилые дома.

Этой весной на месте трагедии открыли памятник белорусским офицерам. Основной версией крушения лайнера стало попадание птицы в воздухозаборник. За спасение людей ценой собственной жизни пилоты награждены орденами за личное мужество – посмертно.

Впервые в истории белорусских военно-воздушных сил, для погибших летчиков в Барановичах построят часовню. Она будет находиться на территории 61 истребительной авиабазы. Там, где служил один из погибших пилотов, Александр Журавлевич.

Здесь же в местном музее первого героя Беларуси Корвата, открыли экспозицию, посвященную летчикам-снайперам. Здесь собраны личные вещи пилотов: фотографии, одежда и некоторые награды.

Их имена уже вписаны в историю военно-воздушных сил Беларуси. Но вскоре о подвиге белорусских летчиков начнут рассказывать всем туристам, приезжающим в Барановичи. Ведь городской совет недавно выступил с предложением переименовать две улицы в честь Журавлевича и Морфицкого.

Екатерина Расолько, Сергей Курков, телекомпания СТВ.