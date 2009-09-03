В Барановичах простятся с летчиками

Их тела накануне были доставлены в Беларусь из польского города Радома.

Для участия в траурных мероприятиях прибыли представители ВВС Войска Польского и рота почетного караула.

Сегодня в Барановичах день траура. Именно здесь жили и служили Александр Марфицкий и Александр Журавлевич.

30 августа на авиашоу в Польше во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился белорусский военный самолет Су-27. Оба члена экипажа - летчики Александр Марфицкий - заместитель командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Беларуси - и Александр Журавлевич - заместитель командира 61-й истребительной авиабазы - погибли. Пока наиболее вероятной причиной трагедии считается попадание птицы в двигатель.

Ценой своей жизни пилоты увели самолет от населенного пункта и предотвратили более тяжкие последствия.

Министерство обороны создало комиссию по выяснению подробностей произошедшего.