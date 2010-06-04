В Бангладеш – национальный траур по погибшим в пожаре в столице страны

По последним данным, в списках жертв – уже 116 человек, около 150 пострадали.

Напомним, огонь вспыхнул в одном из густонаселенных районов Дакки после взрыва в электрическом трансформаторе. Пламя быстро перекинулось на жилые дома, кафе, магазины, а затем и на склад химической продукции. Пожар не могли потушить около трех часов. Сейчас спасатели продолжают поиски погибших и раненых. Местная больница переполнена. Людей везут с отравлениями угарным газом, многих – с тяжелейшими ожогами. Среди погибших много женщин и детей.