В Бангкоке выросла шоколадная ель

В преддверии новогодних праздников предприимчивые бизнесмены не тратят время даром. Уже сейчас они придумывают новые способы по привлечению покупателей. Один из оригинальных воплотили в Таиланде. В столице страны - Бангкоке к Рождеству сооружена ель из шоколада. Ее установили в одной из ведущих гостиниц страны.В то время как весь мир был занят поисками самой высокой ели, Бангкок заполучил самую сладкую. Для ее изготовления понадобилось около 50 килограммов шоколада и примерно 35 000 драже. Соорудить сладкое творение повара смогли приблизительно за две недели.

Немало изобретательности проявили мастера шоколадного дела, чтобы украсить сладкую красавицу. Сахарные статуэтки новогодних героев - снеговика и Санта- Клауса - завершили образ.

Шоколадная красавица располагается в вестибюле гостиницы. Оптимальную температуру здесь поддерживают кондиционеры. Первые посетители не сомневаются, что руководство отеля сделало правильный выбор. Клиентов будет предостаточно.