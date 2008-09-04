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В Бангкоке уже больше недели продолжаются массовые беспорядки

04 сентября 2008 07:49
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В Таиланде ищут выход из политического кризиса. Правительство страны провело экстренное заседание, на котором обсуждалась возможность проведения общенационального референдума. На голосование будут поставлены два вопроса – роспуск парламента и отставка правительства.

Демонстранты блокируют работу аэропортов, госучреждений, перекрывают дороги. Есть погибшие и раненые. Действует режим чрезвычайного положения. МИД Беларуси настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в ближайшие дни воздержаться от посещения столицы Таиланда – Бангкока. Это связано с нарастающей внутриполитической напряженностью в этой стране.
# общество

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