В Баку состоится презентация книги, посвященной инаугурации президента Беларуси

Презентация пройдет в Музее миниатюрной книги Баку.

Как сообщают Интернет-ресурсы со ссылкой на посольство Беларуси в Баку, книга издана по инициативе создателя Музея миниатюрной книги, заслуженного деятеля культуры Азербайджанской Республики, члена общества дружбы и сотрудничества «Азербайджан-Беларусь» Зарифы Салаховой.

Финансовую поддержку изданию оказал Конгресс азербайджанских общин Беларуси и азербайджанскими предпринимателями, осуществляющими инвестиционные проекты в Беларуси.

Формат книги – 38 х 53 мм. Он отвечает международным стандартам миниатюрного издания. В книге 160 страниц и 22 цветные фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты инаугурации. Тираж – 150 экземпляров.

В презентации примет участие председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь Лидия Ермошина, которая в соответствии со статусом является одним из основных действующих лиц инаугурационных церемоний.