В бачке унитаза чернее ночи. Жители агрогородка Романовичи мучаются с водой уже три года. Что говорят в Горводоканале?

Новости Беларуси. Неподвластная стихия и основа жизни. Сразу в двух регионах вода стала объектом бурных обсуждений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паводки в Гомельской области и качество воды в Могилевской заставили жителей районов искать выходы из непростых ситуаций. К решению подключились специалисты, и водные вопросы удалось направить в нужно русло. Когда вода – и друг, и враг.

Пока в Гомельской области сражаются с последствиями большой воды, в Могилевской пекутся о той, что идет из-под крана.

Если мы поднимем крышку унитаза – вот, пожалуйста, что там. Сейчас я возьму. Вот она, вот вся грязь.

Этой сантехнике еще нет и года, а она уже вышла из строя. Два месяца назад такая же участь постигла стиральную машинку. Новый чайник на плиту семья Смоляковых вынуждена ставить раз в год, потому что дно старого покрывается коричневым налетом, отмыть который невозможно.

Чистим. И регулярно чистим! Причина, по которой бытовая и сантехника в доме Смоляковых постоянно выходит из строя – вода. В агрогородок Романовичи ее поставляют без очистки. Высокое содержание в ней железа портит все: от дна чайника до теплообменника в газовом котле.

Сергей Смоляков, житель агрогородка Романовичи:

Ну вот, за промывку котла заплатил 158 рублей. А это раз в год точно, а то и два раза в год нужно делать. С водой жители агрогородка Романовичи мучаются последние три года. В 2020 году Горводоканал из-за неисправности законсервировал местную станцию обезжелезивания. С тех пор по трубам течет вода, которая изрядно портит не только технику, но и нервы. За такие «ржавые неудобства» люди имеют скидку – 20 %.

Сергей Смоляков:

У нас за это есть скидка, но нам же скидка не возместит это наше дорогостоящее оборудование.

Юлия Мычка, корреспондент:

Такие пластиковые «люстры» есть практически в каждом дворе агрогородка Романовичи. Люди, беспокоясь о своем здоровье, вынуждены покупать воду в магазинах. Эти расходы существенно бьют по карману.

В начале января жители агрогородка Романовичи решили действовать сообща и написали письмо в райисполком. Специальная комиссия, общее собрание, и вот результат – уже к середине лета со ржавой водой будет покончено.

Андрей Кротов, заместитель директора, главный инженер филиала «Могилевоблводоканал»:

Предусмотрено строительство новой водонапорной башни, новой сети электроснабжения, благоустройство прилегающей территории, устройство разворотной площадки внутри территории. И автоматизация существующего объекта.