В Азербайджане главный государственный праздник - День республики

92 года назад страна стала первым демократическим государством на всем мусульманском Востоке.

Это ярчайшая страница в истории Азербайджана.

Дипломатическим отношениям с нашей страной 17 лет. В Минске и Баку открыты посольства двух стран. В 2006 году подписан договор между обеими странами о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Республики. Александр Лукашенко выразил убежденность, что активный белорусско-азербайджанского диалог будет и далее развиваться.