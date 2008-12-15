В автошколы едут ревизоры

Им предстоит вникнуть во все тонкости учебного процесса на колесах и о колесах. 25 автошкол уже лишены права на обучение курсантов. Еще в 60-ти набор приостановлен. Инспекторы говорят – репутацию автошколы сегодня могут подмочить любые мелочи. За последний год учебные заведения выросли почти наголову – подстегивает конкуренция. Но в поисках пути к сердцу, а заодно и к кошелку курсанта, некоторые автошколы все же кривят душой. Нарушения учебного процесса, к сожалению, не редкость. Особенно на автодромах, где курсант и преподаватель – один на один. Те, кто учат – должны считать астрономические часы, считают – академические. Для мастера – экономия времени, для курсанта – недобор знаний. Владельцы автошкол о проблеме знают, но дефицит преподавателей вынуждает закрывать на это глаза.



По количеству пересдач в ГAИ выпускники некоторых автошкол бьют рекорды. Эксперты-аудиторы результаты экзаменов берут на заметку. Низкий уровень сдачи – есть вероятность внеплановой проверки учебного заведения. В этом году инспекторы института "Транстехника" провели почти полтысячи проверок. И только 210 автошкол экзамен на профпригодность сдали с первого раза. 25 – лишены права на обучение курсантов. В 66-ти – набор желающих получить водительские права приостановлен. Именно в бескомпромиссном подходе к подготовке водителей инспекторы видят возможность улучшить обстановку на дорогах.