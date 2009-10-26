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В Австрии национальный праздник

26 октября 2009 15:41
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Закон о постоянном нейтралитете страны был принят 54 года назад.

В Австрии национальный праздник. Закон о постоянном нейтралитете страны был принят 54 года назад. Главные торжества по традиции проходят на Площади Героев перед зданием венского дворца Хофбург. В небе над столицей люди увидят воздушное шоу. Празднества продлятся до позднего вечера.

Отметим, дипломатическим отношениям Беларуси и Австрии 17 лет. Торгово-экономическое сотрудничество активно развивается. Так, товарооборот за прошлый год превысил 250 миллионов долларов и увеличился практически на четверть.

С Национальным праздником Федерального Президента Австрийской Республики Хайнца Фишера и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду на то, что отношения между государствами будут и в дальнейшем развиваться в русле взаимопонимания, а сотрудничество во всех сферах будет динамичным и плодотворным.

# общество

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