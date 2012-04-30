В Австрии и Чехии побит двухвековой температурный рекорд – плюс 32 градуса

Небывалая для конца апреля жара установилась и в Европе. В Швейцарии, Германии и Польше столбик термометров поднимается до 30 градусов. А в некоторых странах и вовсе установлен исторический рекорд. На юге Австрии – плюс 32 градуса, а в столице Чехии – почти плюс 28. Такой жары здесь не было больше двух веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая картина и в Швейцарии. Там тоже плюс 28, но жара переносится легко – освежают порывы ветра до 40 километров в час. Этим уже успели воспользоваться любители серфинга, которые решили открыть сезон на местных водоемах.