В Австралии малых пингвинов будут охранять снайперы

За последние десять дней редкий вид животных несколько раз подвергался нападению не то собак, не то лис, которые безжалостно истребляли несчастных пингвинов. Расследование обстоятельств гибели животных начались, после того как в субботу было обнаружено уже девятое за последнее время, истерзанное тельце малого пингвина.
Сиднейский зоопарк Taronga Zoo провел вскрытие животных, в ходе которых выяснилось, что травмы были получены в результате нападения собаки или лисы.
На данный момент все возможные силы направлены на то, чтобы сохранить популяцию редких малых австралийских пингвинов и защитить их как от диких животных, так и от домашних любимцев, которые также могли нападать на них, сообщают информагентства.