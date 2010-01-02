В Австралии кенгуру и эму пустят на чипсы

На прилавках австралийских магазинов действительно появились чипсы со вкусом кенгурятины и страусятины.

Австралийские потребители подали гражданские иски в Австралийское бюро по стандартам в рекламе, где указали, что эти чипсы могут нанести вред дикой природе и привить неправильные убеждения детям. В одном из заявлений говорится, что распространение таких чипсов «подразумевает, что абсолютно нормально убивать кенгуру и страусов эму просто ради забавы».

Компания-производитель отвергает эти обвинения, утверждая, что продукты со вкусом редких животных только подчеркивают богатое природное наследие Австралии. В ответе на запрос регуляторов компания уточнила, что кусочки сушеного картофеля со вкусом кенгуру и страуса эму в действительности не содержат ингредиентов из мяса этих животных, а значит, понравятся и вегетарианцам, сообщает MIGnews.com.