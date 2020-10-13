В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии

Новости Беларуси. Второй этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии стартовал в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Второй этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии стартовал в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маневры проходят на полигоне воздушно-космических сил России Ашулук. Участие принимают свыше 120 человек. В 2020 году белорусские военные работают на российской технике – зенитных ракетных комплексах С-300.
Андрей Гурцевич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Сюда прибыли только боевые расчеты. Прилетели мы воздушным эшелоном, принимаем технику, которая предоставляется нам Российской Федерацией, и будем стрелять с нее. Как всегда, ежегодно с нами сюда прибывают и курсанты Военной академии. Будущие выпускники проходят свое крещение на полигоне Ашулук именно боевыми стрельбами вместе с нашим боевым расчетом.
Тренировки усложнит воздушная обстановка. Мишени будут имитировать перспективные средства нападения.