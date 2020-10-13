В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии

Андрей Гурцевич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

Сюда прибыли только боевые расчеты. Прилетели мы воздушным эшелоном, принимаем технику, которая предоставляется нам Российской Федерацией, и будем стрелять с нее. Как всегда, ежегодно с нами сюда прибывают и курсанты Военной академии. Будущие выпускники проходят свое крещение на полигоне Ашулук именно боевыми стрельбами вместе с нашим боевым расчетом.