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В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии

13 октября 2020 07:58
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Новости Беларуси. Второй этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии стартовал в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии-1

Маневры проходят на полигоне воздушно-космических сил России Ашулук. Участие принимают свыше 120 человек. В 2020 году белорусские военные работают на российской технике – зенитных ракетных комплексах С-300.  

В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии-4

Андрей Гурцевич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Сюда прибыли только боевые расчеты. Прилетели мы воздушным эшелоном, принимаем технику, которая предоставляется нам Российской Федерацией, и будем стрелять с нее. Как всегда, ежегодно с нами сюда прибывают и курсанты Военной академии. Будущие выпускники проходят свое крещение на полигоне Ашулук именно боевыми стрельбами вместе с нашим боевым расчетом.  

В Астраханской области стартовал 2-й этап оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО белорусской армии-7

Тренировки усложнит воздушная обстановка. Мишени будут имитировать перспективные средства нападения.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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