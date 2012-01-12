В Аргентину в этом году Беларусь поставит не менее 10 кормоуборочных комбайнов

Первые 4 машины отправились в Южную Америку в декабре прошлого года. Прибудут они в порт назначения уже в ближайшие дни. Готовится к отплытию и вторая партия комбайнов.



Вся техника будет продана через филиал объединения, который находится в Сан-Франциско. Он был создан в 2007 году и работает «по принципу автосалона».



В Аргентине нет крупных оптовых покупателей на подобную технику, поэтому комбайны фермеры приобретают самостоятельно. И если 4 года назад здесь продавалось по 2-3 машины в год, то сейчас этот показатель увеличился втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.