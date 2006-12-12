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В Аргентине обсуждали проблемы защиты китов

12 декабря 2006 09:15
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Представители со всех концов южноамериканского континента собрались обсудить вопросы защиты китов. Страны-участницы намерены подписать соглашение, согласно которому охота на этих млекопитающих будет категорически запрещена.

Встреча в Буэнос-Айрос проходила наряду с активными митингами общества Гринпис, представители  которого добиваются полного запрещения китобойного промысла во всем мире.
Вопросов для обсуждения накопилось достаточно. Предотвратить сокращение популяций китов и запретить охоту на этих млекопитающих. К таким результатам стремилось большинство стран-участниц.

Проведение расширенного заседания активно поддерживала организация защитников окружающей среды. Перед зданием  собрались толпы митингующих. Призывы "зеленого мира" подкреплялись  красочными  лозунгами и огромным  развевающимся  на ветру надувным китом.

Результаты заседания  подтвердили общий характер  встречи. Принятые соглашения направлены на дальнейшее расширение туристического бизнеса в регионе. Решено заняться поиском новых прибежищ для китов, в которых охота на этих млекопитающих была бы полностью запрещена.

# общество

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