В Аргентине обсуждали проблемы защиты китов

Представители со всех концов южноамериканского континента собрались обсудить вопросы защиты китов. Страны-участницы намерены подписать соглашение, согласно которому охота на этих млекопитающих будет категорически запрещена.

Встреча в Буэнос-Айрос проходила наряду с активными митингами общества Гринпис, представители которого добиваются полного запрещения китобойного промысла во всем мире.

Вопросов для обсуждения накопилось достаточно. Предотвратить сокращение популяций китов и запретить охоту на этих млекопитающих. К таким результатам стремилось большинство стран-участниц.

Проведение расширенного заседания активно поддерживала организация защитников окружающей среды. Перед зданием собрались толпы митингующих. Призывы "зеленого мира" подкреплялись красочными лозунгами и огромным развевающимся на ветру надувным китом.

Результаты заседания подтвердили общий характер встречи. Принятые соглашения направлены на дальнейшее расширение туристического бизнеса в регионе. Решено заняться поиском новых прибежищ для китов, в которых охота на этих млекопитающих была бы полностью запрещена.