В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Новости Беларуси. Пять серий общим количеством до 500 тысяч доз. На «Белмедпрепаратах» озвучили план на апрель по производству вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пять серий общим количеством до 500 тысяч доз. На «Белмедпрепаратах» озвучили план на апрель по производству вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшее фармацевтическое предприятие в стране, выпускающее лекарственные средства вот уже более 80 лет, уже отгрузило первую промышленную партию – 100 тысяч доз ценнейшего в наше время препарата.
Договоренности о «Спутнике V» были на самом высоком уровне: Беларусь стала первой страной, с которой Россия поделилась своей вакциной. Теперь она доступна для жителей всей страны. Прививка «Спутником V» разрешена с 18 лет, и делают ее бесплатно.