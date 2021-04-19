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В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

19 апреля 2021 10:51
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Новости Беларуси. Пять серий общим количеством до 500 тысяч доз. На «Белмедпрепаратах» озвучили план на апрель по производству вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»-1

Крупнейшее фармацевтическое предприятие в стране, выпускающее лекарственные средства вот уже более 80 лет, уже отгрузило первую промышленную партию – 100 тысяч доз ценнейшего в наше время препарата.

В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»-4

Договоренности о «Спутнике V» были на самом высоком уровне: Беларусь стала первой страной, с которой Россия поделилась своей вакциной. Теперь она доступна для жителей всей страны. Прививка «Спутником V» разрешена с 18 лет, и делают ее бесплатно.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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