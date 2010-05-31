В анонимной анкете можно будет сообщить о проблемах в регионе и недостатках в работе местных органов

Администрация Президента Беларуси начинает мониторинг работы местной власти с обращениями граждан. Проверки пройдут во всех регионах страны. 9 межведомственных групп уже выехали на места, чтобы лично изучить ситуацию.

Особое внимание будет уделено таким сферам как жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, здравоохранение, торговля. Отдельно рассмотрят работу Министерства архитектуры и строительства, также жилищно-коммунального хозяйства.

Для получения максимально полной информации будет организован личный приём без записи, и дополнительная «горячая линия». А так же установят урны с бланками анонимных анкет. Здесь можно будет оставить сообщение о проблемах, которые существуют в регионе, и недостатках в работе местных органов. Если факты подтвердятся — «нечутким» к проблемам людей чиновникам, придётся подыскать другое рабочее место.



Станислав Буко, начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Беларусь:

Естественно, если будут замечены факты бюрократизма, волокиты, нежелания помочь людям в острых социальных ситуациях — будут приняты адекватные меры. Потому что политика государства — всячески помогать гражданину в разрешении проблем).